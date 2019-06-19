Минстрой Забайкалья запустил опрос среди жителей Читы по выбору улиц для ремонта
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края запустило голосование, где жители Читы могут выбрать наиболее нуждающиеся в ремонте улицы столицы региона. Результаты опроса станут приоритетом при формировании списка объектов дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в период с 2020 по 2024 год.
«Так как перечень ремонта дорожных объектов на 2019 год сформирован, то улицы, победившие в голосовании, станут приоритетными к ремонту в 2020 году и до конца реализации нацпроекта», – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.
Отметим, что опрос в группе «Дороги Забайкальского края» в социальной сети ВКонтакте пройдёт в несколько этапов. В каждом из них будет опубликовано до 10 вариантов улиц, за которые можно голосовать.
В опубликованный 17 июня опрос включили участки улиц Магистральной, Амурской, Белорусской, Ивановской, Назара Широких, Кочеткова, Смоленской, 40 лет Октября, Кутузовского проезда, а также кольцевого пересечения от улицы Карла Маркса до улицы Магистральной. За сутки в голосовании приняли участие около 100 человек. Пока в лидерах – улица Амурская и Кутузовский проезд.
Каждый этап голосования будет длиться две недели, после этого состоятся общественные слушания, где жители Читы смогут высказать свои замечания и предложения по выбранным объектам.
Кстати, список дорог Читы, которые ремонтируют в рамках нацпроекта в 2019 году, также определили с учётом мнения жителей краевой столицы. В нормативное состояние в этом году приведут около 30 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.
Читинцы в соцсети выбирают дороги для ремонта
Общество, Фото:
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