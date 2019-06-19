Спортсмены стали призёрами в прыжках с шестом, беге на 800 метров и эстафете 4х400
Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования проходили с 14 по 16 июня в Калуге.
Среди юниоров в прыжках с шестом золотую медаль выиграл легкоатлет из областной Школы высшего спортивного мастерства Михаил Шмыков, результат которого составил 5 метров 25 сантиметров. Среди юниорок в беге на 800 метров серебряным призёром стала воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Юный динамовец» Анастасия Судос. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 6,79 секунды.
В эстафете 4х400 метров среди юниорок команда Иркутской области, в состав которой входили Екатерина Иванова, Юлия Чуприкова, Дарья Скоробогатова и Ирина Гущенец, заняла третье место. Результат спортсменок Приангарья – 3 минуты 41,70 секунды.
Екатерина Иванова, Дарья Скоробогатова и Ирина Гущенец тренируются в областной Школе высшего спортивного мастерства. Юлия Чуприкова занимается в спортивной школе олимпийского резерва города Братска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Иркутские легкоатлеты завоевали 3 медали на первенстве России
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