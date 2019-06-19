19 Июня

18 Июня

Популярное

Иркутские легкоатлеты завоевали 3 медали на первенстве России

Иркутские легкоатлеты завоевали 3 медали на первенстве России
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсмены стали призёрами в прыжках с шестом, беге на 800 метров и эстафете 4х400

Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования проходили с 14 по 16 июня в Калуге.

Среди юниоров в прыжках с шестом золотую медаль выиграл легкоатлет из областной Школы высшего спортивного мастерства Михаил Шмыков, результат которого составил 5 метров 25 сантиметров. Среди юниорок в беге на 800 метров серебряным призёром стала воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Юный динамовец» Анастасия Судос. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 6,79 секунды.

В эстафете 4х400 метров среди юниорок команда Иркутской области, в состав которой входили Екатерина Иванова, Юлия Чуприкова, Дарья Скоробогатова и Ирина Гущенец, заняла третье место. Результат спортсменок Приангарья – 3 минуты 41,70 секунды.

Екатерина Иванова, Дарья Скоробогатова и Ирина Гущенец тренируются в областной Школе высшего спортивного мастерства. Юлия Чуприкова занимается в спортивной школе олимпийского резерва города Братска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
спорт легкая атлетика первенство России Иркутская область прыжки с шестом эстафета бег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинцы в соцсети выбирают дороги для ремонта
Читинцы в соцсети выбирают дороги для ремонта
Общество, 19.06.2019
Минстрой Забайкалья запустил опрос среди жителей Читы по выбору улиц для ремонта
Приангарец победил во всероссийской многодневной велогонке
Приангарец победил во всероссийской многодневной велогонке
Общество, 19.06.2019
Он обошёл велогонщика из Свердловской области на 7 сотых секунды
Жительница Бичуры отметила 100-летний юбилей
Жительница Бичуры отметила 100-летний юбилей
Общество, 19.06.2019
Юбилярше вручили поздравления от Президента России и Главы Бурятии
В Улан-Удэ осуждённые установили в колонии верстовой столб
В Улан-Удэ осуждённые установили в колонии верстовой столб
Общество, 19.06.2019
Верстовой столб появился в исправительной колонии №8
В Улан-Удэ презентуют проект партизанской деревни
В Улан-Удэ презентуют проект партизанской деревни
Общество, 19.06.2019
Желающих приглашают принять участие в обсуждении  
В иркутской колонии выбрали самые чистые общежития
В иркутской колонии выбрали самые чистые общежития
Общество, 19.06.2019
Награды вручил родительский комитет 
Художники Забайкалья соберутся на ежегодном пленэре
Художники Забайкалья соберутся на ежегодном пленэре
Общество, 19.06.2019
Краевой творческий проект проводится уже в четвёртый раз
В улан-удэнские полицейские провели «День здоровья»
В улан-удэнские полицейские провели «День здоровья»
Общество, 19.06.2019
Соревнования состоялись в выходные 
Врач из Бурятии победил на конкурсе «Лучший врач России»
Врач из Бурятии победил на конкурсе «Лучший врач России»
Общество, 19.06.2019
Владимир Ханеев представлял на конкурсе Больницу скорой медицинской помощи имени Ангапова
Читинцы ограбили мужчину
Читинцы ограбили мужчину
Общество, 19.06.2019
Возбуждено уголовное дело  
Улан-удэнцы стали чаще ездить в Иркутск
Улан-удэнцы стали чаще ездить в Иркутск
Общество, 19.06.2019
Перевозки пассажиров в дневном экспрессе Улан-Удэ – Иркутск выросли на 21%
В Улан-Удэ провели мастер-класс для студентов-кинологов: фоторепортаж
В Улан-Удэ провели мастер-класс для студентов-кинологов: фоторепортаж
Общество, 19.06.2019
Росгвардейцы показали прохождение собаками полосы препятствий, розыск взрывчатых веществ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с акции  
Лес возле Байкала в Бурятии осваивали без проекта
Лес возле Байкала в Бурятии осваивали без проекта
Общество, 19.06.2019
В дело вмешалась природоохранная прокуратура
В Бурятии на слёте народных дружин показали работы осуждённых
В Бурятии на слёте народных дружин показали работы осуждённых
Общество, 19.06.2019
УФСИН представил продукцию, выпускаемую в исправительных учреждениях

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^