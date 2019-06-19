Он обошёл велогонщика из Свердловской области на 7 сотых секунды
Усольский велогонщик, кандидат в мастера спорта Илья Чирко одержал победу в 68-ой всероссийской многодневной велогонке-шоссе «Удмуртская правда», которая завершилась 18 июня в Ижевске. Илья победил в групповой гонке на 120 км среди юниоров 17-18 лет.
Илья Чирко преодолел дистанцию за 2 часа 56 минут и 27 сотых секунды. Следом за ним финишировал велогонщик из Свердловской области, проиграв усольчанину 7 сотых секунды. Всего в гонке приняли участие около 120 сильнейших спортсменов со всей страны.
Илья занимается велоспортом на протяжении пяти лет под руководством мастера спорта России, тренера Дениса Боровика. Спортсмен является неоднократным победителем соревнований разного уровня, студентом Государственного училища олимпийского резерва города Иркутска, членом сборной команды Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Приангарец победил во всероссийской многодневной велогонке
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