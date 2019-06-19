Артисту театра «Байкал» требуется дорогостоящая операция по пересадке почек

Народному артисту Бурятии Баиру Табхарову необходима помощь
В апреле 2019 года артисту театра «Байкал» Баиру Табхарову поставили диагноз «Почечная недостаточность на фоне хронического гломерунефрита». Это заболевание приводит к серьёзным последствиям и требует длительного и серьезного лечения. На сегодняшний день Баир проходит курс диализа, после чего необходима операция в Новосибирске по пересадке почек. Запланировать операцию сейчас невозможно, дата станет известна после того, как будет собрана необходимая сумма.
- Необходимо собрать около 1,5 миллионов рублей, - сообщили в театре «Байкал».
Осложняет ситуацию и то, что обе почки функционируют наполовину.
27 июня в Русском драмтеатре коллеги Баира – театр песни и танца «Байкал» проведет благотворительный концерт – повтор программы «Закрытие сезона». Все вырученные средства пойдут на оплату операции.
Билеты можно будет приобрести только в кассе филармонии (2 этаж, кабинет «8», перерыв с 13:00 до 14:00).
Баир Табхаров родился в посёлке Ташир Селенгинского района. В 2001 году Баир стал артистом театра танца «Бадма Сэсэг», а в 2005 году – артистом театра «Байкал». В 2017 году в составе театра стал победителем телепроекта «Танцуют все!» на канале Россия-1 и в том же году стал народным артистом Бурятии.
За более чем 18-летний стаж работы в театре Баир стал ведущим солистом балета, без которого не обходится ни один новый проект и концертная программа. За плечами артиста множество международных конкурсов и фестивалей, а также большая гастрольная деятельность по районам республики, городам России, а также за рубежом.
Желающие помочь, у кого нет возможности прийти на концерт, могут желаете оказать помощь Баиру. Реквизиты:
Получатель: ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ТАБХАРОВА
Номер счета: 4081 7810 3091 6575 3785
Банк получателя: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048142604
Корр. счет: 30101810400000000604
ИНН: 7707083893
КПП: 032302001
SWIFT-код: SABRRUMM
Сбербанк онлайн:
Тел: 8 (902) 167-79-54
Номер карты: 4276 0900 1287 8138
Артисту театра «Байкал» требуется дорогостоящая операция по пересадке почек
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