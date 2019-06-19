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Инна Степанова после чемпионата мира: «Самокопания и самоедство»

Инна Степанова после чемпионата мира: «Самокопания и самоедство»
Общество, 
Знаменитая бурятская лучница поделилась откровенными мыслями после не самого удачного чемпионата мира

Лучница из Бурятии, серебряный призёр Олимпиады-2016 в командном турнире Инна Степанова осталась недовольна результатом чемпионата мира в Хертогенбоше (Голландия). Откровенными мыслями спортсменка поделилась со своими подписчиками.

«Давно не выкладывала посты на страничке. Многое произошло за последнее время. Круговорот сборов и соревнований, переживания за семью, за свой результат, который не хотел никаким образом подниматься, стрессы, разногласия с мужем, самокопания и самоедство, куда же я без них», - призналась Инна.

«Столько дум в голове, столько мыслей, порой кажется, что я потихоньку схожу с ума. Столько работы проделано и ещё больше предстоит сделать», - добавила она.

Как сообщал «Байкал-Daily», женская сборная России завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. Однако команда (Инна Степанова, Елена Осипова, Ксения Перова) не смогла завоевать медалей, оставшись на шестом месте.

В личном первенстве из классического лука (олимпийская дисциплина) также никому не удалось взойти на подиум. Среди женщин лучшей из россиянок стала Ксения Перова – восьмое место. Инна Степанова оказалась за несколько десятков позиций от первых мест.

Неудачно выступили мужчины. В личном первенстве Эрдем Ирдынеев, Артем Махненко и Бэлигто Цынгуев разделили 17-32-е места. Мужская сборная России (Артем Махненко, Бэлигто Цынгуев, Эрдем Ирдынеев) разделила 17-24-е места.

Лишь благодаря золоту Натальи Авдеевой в блочном луке сборная России в итоге разделила с китайцами четвёртое-пятое места в общекомандном зачёте. Блочный лук не входит в программу Олимпийских Игр.

Инна Степанова прокомментировала своё выступление следующим образом:

«Взяли лицензию на Игры в Токио и это радует. Но внутри неприятный осадок от личного выступления, который выжигает, бесит и одновременно не даёт мне на все махнуть рукой. И вот я с недовольной физиономией беру ноги в руки и гну свою линию с верой в сердце в самое лучшее!!!»

Сегодня, 19 июня Инна в составе команды России отправилась в Минск на Европейские Игры. Лучница настроена оптимистично.

«Надо настраиваться на мощную работу. Медаль никто просто так на шею не повесит. Улыбаемся и пашем», - завершила пост Инна Степанова.
спорт стрельба из лука Инна Степанова
 
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