Улан-удэнка украла забытую барсетку

В ней находились документы и телефон



17 июня в полицию с заявлением о краже обратился 54-летний улан-удэнец. Воспользовавшись банкоматом в магазине самообслуживания в Советском районе, он забыл на устройстве барсетку с документами и сотовым телефоном. Опомнившись, мужчина вернулся, но сумки уже не было.



Полицейским удалось задержать и установить злоумышленницу. Ею оказалась проживающая неподалёку 54-летняя женщина. У неё в полном объёме изъяли украденное.



Подозреваемая раскаялась в содеянном. Ранее она не судима, работает.



Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.