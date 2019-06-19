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Улан-удэнка украла забытую барсетку

Улан-удэнка украла забытую барсетку
Общество,  Фото:pixabay.com
В ней находились документы и телефон

17 июня в полицию с заявлением о краже обратился 54-летний улан-удэнец. Воспользовавшись банкоматом в магазине самообслуживания в Советском районе, он забыл на устройстве барсетку с документами и сотовым телефоном. Опомнившись, мужчина вернулся, но сумки уже не было.

Полицейским удалось задержать и установить злоумышленницу. Ею оказалась проживающая неподалёку 54-летняя женщина. У неё в полном объёме изъяли украденное.

Подозреваемая раскаялась в содеянном. Ранее она не судима, работает.

Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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