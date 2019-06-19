В Иркутской области лис привили от бешенства

Всего разложено 20 тысяч доз вакцины



В Иркутской области завершилась весенняя вакцинация против бешенства диких плотоядных животных



С 13 мая 2019 года служба ветеринарии Иркутской области проводила плановые мероприятия по профилактике бешенства и иммунизации диких животных на территории региона.



В Тайшетском и Ольхонском районах проведена весенняя раскладка вакцины для оральной иммунизации против бешенства лис. Вакцинация осуществлялась на территориях охотничьих угодий ООО «Кедр», общедоступных охотничьих угодий, граничащих с Красноярским краем, а также в заповедных территориях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и остров Ольхон.



- Мероприятия по профилактике бешенства диких плотоядных животных проводились специалистами государственной ветеринарной службы совместно с сотрудниками и инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Тайшетского и Новобирюсинского лесничества и владельцами охотугодий. Всего разложено 20 тысяч доз вакцины на площади около тысячи км2, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



На постоянной основе в регионе проводится ежегодная бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. Привить питомца можно в подразделениях государственной ветеринарной службы области. Вакцинация против бешенства является наиболее эффективным методом защиты от опасной для человека и животных болезни.