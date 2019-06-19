Забайкалка перевела «жениху» на визу 160 тысяч рублей

С мошенником женщина познакомилась в Фейсбуке
Три жительницы Забайкальского края за сутки перевели мошенникам более 300 тысяч рублей.
Во вторник 55-летняя жительница села Ага-Хангил обратилась в полицию с заявлением о краже денег. Выяснилось, что в социальной сети «Фейсбук» потерпевшая познакомилась с мужчиной, который представился гражданином другого государства. Во время переписки иностранец пообещал жениться и заверив, что намерен помочь женщине оформить визу, чтобы они смогли встретиться.
- Однако мужчина сообщил, что у него не хватило средств на оформление документов и попросил деньги. Доверчивая женщина перевела ему более 160 тысяч рублей в иностранной валюте. После этого связь с виртуальным знакомым пропала, потерпевшая обратилась в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В другом случае, 33-летняя агинчанка, желая устроиться на работу, перечислила мошенникам около 95 тысяч. Ей позвонил неизвестный и предложил работу в режиме удалённого доступа. Согласившись, женщина установила приложение, зарегистрировалась на сайте и была готова выполнять возложенные на неё обязанности.
Спустя время ей снова позвонил неизвестный и сообщил, что для получения зарплаты ей необходимо привязать банковскую карту. Действуя по инструкции злоумышленников, женщина предоставила доступ к электронному счету, с которого были списаны все деньги.
В этот же день 50-летняя читинка, желая оформить онлайн-кредит, перечислила мошенникам более 50 тысяч рублей в качестве оплаты услуг страхования и комиссии, связанной с перечислением ей кредитных денег.
- Полицейскими установлено, что во всех случаях звонки поступали из других регионов России. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Принимаются меры к установлению подозреваемых, - уточняют в ведомстве.
Стражи порядка снова призывают людей к бдительности. Не следует доверять онлайн-знакомым. Кредит необходимо получать в официальных учреждениях при личном обращении. Чрезмерно низкие проценты и выгодные условия должны насторожить. Сотрудники полиции не рекомендуются сообщать неизвестным данные банковской карты и коды из смс-сообщений. Этими сведениями могут воспользоваться мошенники.
Забайкалка перевела «жениху» на визу 160 тысяч рублей
Общество, Фото:
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