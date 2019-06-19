В Улан-Удэ волонтёры закрашивают рекламу наркотиков

Надписи с рекламой наркотиков появляются на стенах домов, детских площадках, трансформаторных будках в столице республики. Чтобы не допускать распространения такой рекламы, волонтёры молодёжного центра Бурятии вместе с уличными художниками вышли закрашивать надписи. В своей работе они используют только баллончики с краской и трафареты.



- Мы считаем, что молодёжь – это будущее республики и страны в целом. Молодёжи необходимо здоровое будущее. Чтобы помочь ребятам в этом, сегодня мы здесь, – отметил волонтёр Булат Цыренов.

Однако не каждый желающий может беспрепятственно закрасить рекламу наркотиков. Для этого нужно согласовать свою инициативу с управляющей компанией.- Если этого не сделать, не согласовать с управляющей компанией, это может быть признано вандализмом. Ещё мы призываем людей сообщать нам, волонтёрам, чтобы мы приехали вовремя и закрасили, – пояснила директор молодёжного центра Бурятии Эржена Никифорова.Также на безвозмездной основе помочь в этой работе - обучить волонтёров - вызвались уличные художники. По их мнению, такими креативными способами они смогут изменить ситуацию в лучшую сторону.- Мы, взрослые люди, понимаем, что это влечёт за собой, а молодые люди не понимают. То есть ребёнок каждый день это видит, и у него вбиваются в голову адреса сайтов и номера телефонов. Это опасно, – поделился своим мнением уличный художник Валентин.Подобные акции будут проводиться и дальше.