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В Улан-Удэ волонтёры закрашивают рекламу наркотиков

В Улан-Удэ волонтёры закрашивают рекламу наркотиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для того, чтобы закрасить подобные надписи, необходимо предварительно согласовать свою инициативу с управляющей компанией

Надписи с рекламой наркотиков появляются на стенах домов, детских площадках, трансформаторных будках в столице республики. Чтобы не допускать распространения такой рекламы, волонтёры молодёжного центра Бурятии вместе с уличными художниками вышли закрашивать надписи. В своей работе они используют только баллончики с краской и трафареты.

- Мы считаем, что молодёжь – это будущее республики и страны в целом. Молодёжи необходимо здоровое будущее. Чтобы помочь ребятам в этом, сегодня мы здесь, – отметил волонтёр Булат Цыренов.







Однако не каждый желающий может беспрепятственно закрасить рекламу наркотиков. Для этого нужно согласовать свою инициативу с управляющей компанией.

- Если этого не сделать, не согласовать с управляющей компанией, это может быть признано вандализмом. Ещё мы призываем людей сообщать нам, волонтёрам, чтобы мы приехали вовремя и закрасили, – пояснила директор молодёжного центра Бурятии Эржена Никифорова.

Также на безвозмездной основе помочь в этой работе - обучить волонтёров - вызвались уличные художники. По их мнению, такими креативными способами они смогут изменить ситуацию в лучшую сторону.

- Мы, взрослые люди, понимаем, что это влечёт за собой, а молодые люди не понимают. То есть ребёнок каждый день это видит, и у него вбиваются в голову адреса сайтов и номера телефонов. Это опасно, – поделился своим мнением уличный художник Валентин.

Подобные акции будут проводиться и дальше.  






 
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