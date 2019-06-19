В БСМП в Улан-Удэ появятся 7 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

Общество, Фото: Министерство здравоохранения Бурятии

На это выделено 20 миллионов рублей из федерального бюджета



БСМП в Улан-Удэ получит 7 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Это станет возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». Больнице скорой медицинской помощи имени Ангапова выделили более 20 миллионов рублей из федерального бюджета для оснащения аппаратами отделения реанимации и интенсивной терапии.



- Ежегодно в больнице скорой помощи проходят лечение более тысячи больных с инсультами. Оборудование в палаты реанимации приобреталось 6 лет назад. В отделении установят 7 аппаратов Drager Savina 300, которые сочетают исключительную простоту эксплуатации и обслуживания c высокой гибкостью, что позволит обеспечить 100% уход за пациентом, - сообщает пресс-служба республиканского минздрава.



Болезни сердечно-сосудистой системы сегодня занимают лидирующие позиции в структуре смертности населения Бурятии. Самыми распространенными патологиями являются ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, приводящие к инсультам и инфарктам. Ежегодно только инсульты уносят около 350 жизней.



В рамках проекта также будут переоснащены Региональный сосудистый центр Республиканской больницы имени Семашко и первичное сосудистое отделение в Гусиноозерской центральной районной больнице. Всего на обновление оборудования федеральный центр выделил 76 миллионов рублей.



- Эти меры направлены на снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения, - заключают в минздраве.