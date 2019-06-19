В Бурятии заработает программа развития сёл

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Она нацелена на улучшение качества жизни в сёлах



В Бурятии со следующего года начнёт работу государственная программа комплексного развития сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.



Госпрограммой предусмотрено финансирование на ближайшие 5 лет в объёме 2 288,0 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 061,0 млрд. рублей. Таким образом намерены разрешить проблему оттока населения из сёл.



- Одна из главных задач программы - повышение качества жизни на селе, улучшение демографической и экологической ситуации, диверсификация сельской экономики и стимулирование развития малого бизнеса. Реализация программы позволит кардинально изменить ситуацию в сельской местности. Сегодня нужны условия для тружеников села, чтобы уменьшить отток сельского населения, дать возможность построить благоустроенные комфортное жилье, чтобы на селе было комфортно жить, - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов.



До этого момента в республике реализовывалась подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», ранее она являлась как федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», но в 2018 году перешла подпрограммой в состав госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.



Подводя итоги реализации программы за период 2014-2019 годов были отмечены позитивные результаты. Так, 121 семья улучшила жилищные условия проживающих в сельской местности, в том числе 91 молодая семья. Введено 7821 квадратных метров жилья.



Реализовано 39 проектов по грантовой поддержке местных инициатив, в рамках которых построено 29 спортивных и детских игровые площадок, 8 зон отдыха и отреставрировано 2 памятника, построено 7 спортивных площадок с искусственным покрытием, и в том числе стадиона в селе Тарбагатай Тарбагатайского района площадью более 16,0 тыс. кв.м.



С 2018 года начата реализация проекта «Комплексное жилищное строительство микрорайона в северной части села Кабанск Кабанского района.