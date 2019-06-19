В Бурятии приостановлена деятельность строительной фирмы

Заключив с гражданами Узбекистана трудовой договор, компания забыла уведомить об этом надзорные органы



В Бурятии судебные приставы приостановили на 15 суток деятельность общества с ограниченной ответственностью «Ушбагрантплюс».



Как стало известно, строительная компания привлекла к строительству нежилых зданий граждан Узбекистана. Однако заключив с ними трудовой договор, надзорные органы уведомить забыли.



- Нарушение установленной формы уведомления уполномоченного органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере миграции, выявилось в ходе внеплановой проверки надзорных органов и стало причиной привлечения общества к административной ответственности, - сообщает пресс-служба управления ФССП России по Бурятии.



В службу судебных приставов в общей сложности поступило 7 исполнительных документов о приостановлении деятельности общества. Все производства связаны с незаконным привлечением к трудовой деятельности граждан Узбекистана.



- В рамках исполнительного производства судебный пристав будет осуществлять контроль за надлежащим исполнением решения суда до окончания срока административного наказания, - уточняют в ведомстве.

