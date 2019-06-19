В Улан-Удэ пройдёт лекция о детском театре

22 июня в 14:00 на Малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева пройдёт лекция театрального критика Марины Шимадиной о современных тенденциях в детском театре. Темой станет «Новые тексты и новые формы».
Марина Шимадина – журналист, театральный критик, руководитель литературной части в Московском детском театре теней. Автор изданий «Театрал-online», «КоммерсантЪ», «Известия», «Ваш Досуг», «Театр», «Эксперт», «Петербургский театральный журнал», OpenSpace, Colta и других, сообщает пресс-служба театра.
Она создала сайт «Театр – детям». До недавнего времени она была членом экспертного совета фестивалей «Золотой маски» и «Арлекин», сейчас – куратор Детского Weekenda фестиваля «Золотая Маска».
- Театральный критик прилетит в Бурятию, чтобы увидеть спектакль-шоу для всей семьи «Сказка странствий», над которым работает постановочная команда – режиссёр Сергей Левицкий, режиссёр по пластике Игорь Григурко, сценограф и художник по костюмам Ольга Горячева и художник по свету Наталия Гара, - уточняют в пресс-службе театра.
Также Марина Шимадина примет участие в проекте Русского драматического театра «Театральный лекторий» и прочтёт лекцию, посвящённую театральному искусству для детей, с презентацией современных тенденций в детском театре «Новые тексты и новые формы».
Как сообщал «Байкал-Daily», в 90-м театральном сезоне в Русском драмтеатре состоялись лекции театрального критика, обозревателя «Афиши Daily» Алексея Киселева, российского драматурга, сценариста Вячеслава Дурненкова, театрального критика, доцента кафедры истории театров России ГИТИСа, эксперта «Золотой маски» и Международного театрального фестиваля имени Чехова Алёны Карась.
Вход свободный.
Возрастное ограничение - 6+.