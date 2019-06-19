19 Июня

18 Июня

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт лекция о детском театре

В Улан-Удэ пройдёт лекция о детском театре
Общество,  Фото:pixabay.com
Марина Шимадина расскажет про «Новые тексты и новые формы»

22 июня в 14:00 на Малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева пройдёт лекция театрального критика Марины Шимадиной о современных тенденциях в детском театре. Темой станет «Новые тексты и новые формы».

Марина Шимадина – журналист, театральный критик, руководитель литературной части в Московском детском театре теней. Автор изданий «Театрал-online», «КоммерсантЪ», «Известия», «Ваш Досуг», «Театр», «Эксперт», «Петербургский театральный журнал», OpenSpace, Colta и других, сообщает пресс-служба театра.

Она создала сайт «Театр – детям». До недавнего времени она была членом экспертного совета фестивалей «Золотой маски» и «Арлекин», сейчас – куратор Детского Weekenda фестиваля «Золотая Маска».

- Театральный критик прилетит в Бурятию, чтобы увидеть спектакль-шоу для всей семьи «Сказка странствий», над которым работает постановочная команда – режиссёр Сергей Левицкий, режиссёр по пластике Игорь Григурко, сценограф и художник по костюмам Ольга Горячева и художник по свету Наталия Гара, - уточняют в пресс-службе театра. 

Также Марина Шимадина примет участие в проекте Русского драматического театра «Театральный лекторий» и прочтёт лекцию, посвящённую театральному искусству для детей, с презентацией современных тенденций в детском театре «Новые тексты и новые формы».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 90-м театральном сезоне в Русском драмтеатре состоялись лекции театрального критика, обозревателя «Афиши Daily» Алексея Киселева, российского драматурга, сценариста Вячеслава Дурненкова, театрального критика, доцента кафедры истории театров России ГИТИСа, эксперта «Золотой маски» и Международного театрального фестиваля имени Чехова Алёны Карась. 

Вход свободный. 

Возрастное ограничение - 6+. 
лекция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии приостановлена деятельность строительной фирмы
В Бурятии приостановлена деятельность строительной фирмы
Общество, 19.06.2019
Заключив с гражданами Узбекистана трудовой договор, компания забыла уведомить об этом надзорные органы
В Улан-Удэ пройдёт лекция о детском театре
В Улан-Удэ пройдёт лекция о детском театре
Общество, 19.06.2019
Марина Шимадина расскажет про «Новые тексты и новые формы»
В районе Бурятии 100% уровень раскрываемости наркопреступлений
В районе Бурятии 100% уровень раскрываемости наркопреступлений
Общество, 19.06.2019
На выездом совещании в Тарбагатайском районе подводили промежуточные итоги
6 выпускников Забайкалья получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
6 выпускников Забайкалья получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку
Общество, 19.06.2019
В целом, результаты ЕГЭ по русскому языку остались на уровне прошлого года
В Бурятии лесные пожары потушили в двух районах
В Бурятии лесные пожары потушили в двух районах
Общество, 19.06.2019
Общая площадь, пройденная огнём за прошедшие сутки, составила 232 га
В Улан-Удэ лишили прав водителей, состоящих на учёте в наркодиспансере
В Улан-Удэ лишили прав водителей, состоящих на учёте в наркодиспансере
Общество, 19.06.2019
После снятия медицинских показаний они смогут управлять автомобилем 
Жителю Бурятии через суд назначили страховую пенсию
Жителю Бурятии через суд назначили страховую пенсию
Общество, 19.06.2019
В трудовой книжке ему сделали некорректную запись 
Легкоатлет из Бурятии приобрёл нейтральный статус
Легкоатлет из Бурятии приобрёл нейтральный статус
Общество, 19.06.2019
Это позволит Николаю Вербицкому выступать на международных соревнованиях
В Улан-Удэ снова жарко
В Улан-Удэ снова жарко
Общество, 19.06.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июня по северным районам республики местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 14 м/с, по остальной территории без осадков, утром местами туман
Читинские каратисты стали призёрами турнира в Китае
Читинские каратисты стали призёрами турнира в Китае
Общество, 18.06.2019
8 медалей получили на соревнованиях юные спортсмены
Через Байкал пройдёт самый протяжённый туристский маршрут
Через Байкал пройдёт самый протяжённый туристский маршрут
Общество, 18.06.2019
Приангарье и Бурятию посетят участники проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции»
Иркутск выбрал самого красивого врача
Иркутск выбрал самого красивого врача
Общество, 18.06.2019
Им стала офтальмолог и лазерный хирург Ай-Кыс Иргит
Приангарье отметило Троицу
Приангарье отметило Троицу
Общество, 18.06.2019
Областной праздник посетило более двух тысяч человек

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^