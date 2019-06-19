В Бурятии лесные пожары потушили в двух районах

Общая площадь, пройденная огнём за прошедшие сутки, составила 232 га



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Заиграевском, Кабанском, Кяхтинском и Прибайкальском районах. В результате ликвидированы лесные пожары в Кабанском и Прибайкальском районах. В Заиграевском районе два очага локализованы, один ликвидирован. В Кяхтинском районе два очага локализованы.



Общая площадь, пройденная огнём за прошедшие сутки, составила 232 га.



Всего за сутки на тушении работало 263 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано более 60 единиц лесопожарной и тяжёлой техники.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



