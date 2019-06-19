В Улан-Удэ лишили прав водителей, состоящих на учёте в наркодиспансере

После снятия медицинских показаний они смогут управлять автомобилем



Согласно постановлению правительства России, водителям, страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими расстройствами личности запрещено управлять автомобилем.



Прокуратурой Железнодорожного района Улан-Удэ выявлены лица, имеющие медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.



В этом году в суд предъявлено 8 исковых заявлений о прекращении действия права управления транспортными средствами лицами, состоящими на учёте в Республиканском наркологическом диспансере, до снятия медицинских показаний.



Исковые требования прокурора судом удовлетворены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.