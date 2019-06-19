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В Бурятии заблокировали сайты по изготовлению наркотиков

В Бурятии заблокировали сайты по изготовлению наркотиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Их выявила прокуратуры

При мониторинге Интернета прокуратура Баргузинского района Бурятии выявила 2 сайта, на которых в свободном доступе находилась информация, содержащая инструкции по незаконному изготовлению наркотических средств.

Суд признал информацию запрещённой к распространению в Российской Федерации.

Решение вступило в законную силу. Интернет-ресурсы, содержащие запрещённую информацию, заблокированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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