Их выявила прокуратуры
При мониторинге Интернета прокуратура Баргузинского района Бурятии выявила 2 сайта, на которых в свободном доступе находилась информация, содержащая инструкции по незаконному изготовлению наркотических средств.
Суд признал информацию запрещённой к распространению в Российской Федерации.
Решение вступило в законную силу. Интернет-ресурсы, содержащие запрещённую информацию, заблокированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии заблокировали сайты по изготовлению наркотиков
Общество, Фото:
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