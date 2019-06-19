Нарушения выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, шесть пунктов приёма и отгрузки древесины в Бурятии нарушали закон при ведении лесозаготовительной деятельности. Речь идёт об организациях, принадлежащих ООО «Сити-трейд», ООО «Крона 03» и индивидуальным предпринимателям, на территории села Романовка Баунтовского эвенкийского района.
- Выявлены многочисленные нарушения закона Бурятии «Об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины», законодательства об отходах производства и потребления, а также нарушения правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Предпринимателям внесено 4 представления об устранении нарушений закона, в суд направлено 2 исковых заявления к организациям с требованием очистить территории пунктов от горючих отходов производства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, шесть из которых рассмотрены, наложены штрафы на общую сумму 180 тысяч рублей.
В Бурятии лесозаготовителей оштрафовали на 180 тысяч рублей
Общество, Фото:
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