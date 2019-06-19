Жителю Бурятии через суд назначили страховую пенсию

В трудовой книжке ему сделали некорректную запись



В прокуратуру обратился житель Джидинского района Бурятии с заявлением о нарушении пенсионного законодательства.



Установлено, что в декабре 2016 года подразделением Пенсионного фонда России в республике заявителю отказано в назначении страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого размера индивидуального пенсионного коэффициента.



- Пенсионным органом не был включён в страховой стаж заявителя период работы в кооперативе с 1990 по 1996 годы в связи с некорректной записью в трудовой книжке, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



В суд был направлен иск о включении в общий страховой стаж спорного периода работы и понуждении пенсионного органа назначить страховую пенсию со дня первичного обращения.



Иск удовлетворён. Решение не вступило в законную силу.