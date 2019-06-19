По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июня по северным районам республики местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 14 м/с, по остальной территории без осадков, утром местами туман
Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 26-31, по северу и Прибайкалью 17-22 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём 29-31 тепла.
В Улан-Удэ снова жарко
Общество, Фото:
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