Фестиваль по владению топором пройдёт в Бурятии

Фестиваль называется «Твороговский топор»



Ежегодный фестиваль «Твороговский топор» состоится в Кабанском районе Бурятии 23 июня.



В этот день недалеко от села Творогово в местности «Сухое поле» пройдут соревнования по мастерству владения этим инструментом. Участники команд посоревнуются в изготовлении малых арт-объектов. Во второй части праздника гостей и зрителей ожидают молодецкие игры и конкурсы, выставка народных сувениров, концертная программа.



Регистрация участников начнётся в 9.00 часов.





