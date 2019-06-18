Фестиваль называется «Твороговский топор»
Ежегодный фестиваль «Твороговский топор» состоится в Кабанском районе Бурятии 23 июня.
В этот день недалеко от села Творогово в местности «Сухое поле» пройдут соревнования по мастерству владения этим инструментом. Участники команд посоревнуются в изготовлении малых арт-объектов. Во второй части праздника гостей и зрителей ожидают молодецкие игры и конкурсы, выставка народных сувениров, концертная программа.
Регистрация участников начнётся в 9.00 часов.
Фестиваль по владению топором пройдёт в Бурятии
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