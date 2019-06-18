Представители сайта Юла провели мониторинг цен на клубнику в российских городах
С мая по июнь продажи этой ягоды выросли в 7 раз.
Самые высокие цены на клубнику оказались в Сибири. Рейтинг возглавила Тюмень, где клубника стоит 600 рублей за килограмме. В Красноярске продают в среднем за 530 рублей. В Иркутске килограмм клубники обойдётся в 540 рублей.
Дешевле всего покупать ягоду в Сочи — 130 рублей.
Иркутск вошёл в число городов с самой дорогой клубникой
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