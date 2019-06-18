Иркутск вошёл в число городов с самой дорогой клубникой

Представители сайта Юла провели мониторинг цен на клубнику в российских городах



С мая по июнь продажи этой ягоды выросли в 7 раз.



Самые высокие цены на клубнику оказались в Сибири. Рейтинг возглавила Тюмень, где клубника стоит 600 рублей за килограмме. В Красноярске продают в среднем за 530 рублей. В Иркутске килограмм клубники обойдётся в 540 рублей.



Дешевле всего покупать ягоду в Сочи — 130 рублей.

