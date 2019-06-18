Гиревик из Бурятии завоевал серебро чемпионата России

Состязания проходили в Казани



В Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» завершился чемпионат России по гиревому спорту. В соревнованиях принимали участие более 200 сильнейших спортсменов.



Гиревик из Кабанского района Бурятии Сергей Каргин стал серебряным призёром. Об этом сообщили в администрации района.





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