Сотрудники ГИБДД Бурятии посетили лагерь «Родник»

В детском оздоровительном лагере «Родник» автоинспекторы провели беседы с ребятами, приехавшими отдыхать в первую летнюю смену



Главная цель – напомнить о правилах дорожного движения и не забыть о безопасном поведении на проезжей части по возвращению в свой населённый пункт.



Дорожные полицейские учили детей правильно оценивать ситуации – не допускать правонарушений.



Инспекторы ГИБДД подробно рассказали детям о безопасном поведении на дороге, разобрали дорожные ситуации, при этом особое внимание уделили правилам пользования велотехникой, моноколёсами, гироскутерами, самокатами и поведения в общественном транспорте.



Встреча проходила в форме диалога – ребята смогли задать много интересующих их вопросов, сообщает группа по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.



