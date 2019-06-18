В Иркутске выбрали самого красивого доктора

Общество, Фото: мэрия Иркутска

Победила врач-офтальмолог



С 18 мая по 12 июня в Иркутске на портале irkutskinform.ru проводился конкурс «Самый красивый доктор». Мероприятие приурочили ко Дню медицинского работника.



В конкурсе приняли участие 143 медицинских работника областного центра. Это врачи крупных больниц города: областного онкологического диспансера, областной клинической больницы, областного перинатального центра, детской областной больницы, Ивано-Матренинской детской клинической больницы, факультетских клиник ИГМУ, областного диагностического центра, МНТК «Микрохирургия глаза», 10 городских поликлиник и больниц, а также 30 частных медицинских учреждений Иркутска.



По итогам конкурса, набрав почти 10 тысяч голосов, первое место заняла офтальмолог, лазерный хирург Ай-Кыс Иргит. На втором месте –офтальмолог, хирург Ольга Юдинских. За неё отдали 6983 голоса. На третьей строчке лидеров – дерматовенеролог, косметолог Ксения Крывовязая. У неё чуть больше шести тысяч голосов.



За время проведения проекта на сайте irkutskinform.ru зарегистрировано 164 357 посетителей, 2 миллиона 240 тысяч просмотров, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

