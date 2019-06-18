Также камеры появятся на Гусином озере
Летом в наиболее популярных местах для отдыха в Бурятии работают 6 дополнительных временных пунктов полиции, созданы 4 передвижных пункта. Также в планах у стражей порядка установить камеры наблюдения вдоль побережья Байкала в селе Горячинск и на южной стороне Гусиного озера.
- В 2018 году зарегистрировано 78 преступлений, это ниже чем в 2017 году. Из них раскрыто порядка 40%. Из всего числа преступлений 95% - это кражи. Все заявления поступают на утро следующего дня. Люди хорошо отдохнули, беззаботно выспались в открытых палатках, оставили открытые автомобили. Утром проснулись, а имущества нет, – рассказал начальник отдела организации по взаимодействию с органами исполнительной власти Бурятии и органами местного самоуправления МВД по Бурятия Андрей Алтаев.
Помимо этого, ведётся активная охрана мест, где отдыхают дети. В настоящее время в Бурятии работает 547 оздоровительных лагеря и 375 лагеря с дневным пребыванием. Все помещения, где массово отдыхают дети, были обследованы полицейскими.
В Бурятии возьмут под видеонаблюдение побережье Байкала
Общество, Фото:
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