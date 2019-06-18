Жительница Бурятии через суд восстановилась на работе

Сотрудницу госучреждения незаконно уволили с должности



Жительница Кяхтинского района Бурятии обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. Она объяснила, что около двух лет назад пришла работать молодым специалистом в госучреждение на временную должность. Затем по её заявлению директором учреждения был вынесен приказ о принятии её на постоянную должность.



- В указанный период трудовые обязанности она исполняла хорошо, со стороны руководства нареканий, замечаний не поступало, являлась перспективным специалистом, строила планы развития в карьере, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



В апреле 2019 года её уволили. При увольнении заявительница указала что она работала на временной должности – своей коллеги, находящейся в декретном отпуске.



- Хоть она и была молодым специалистом, но помнит, что с ней был заключен бессрочный трудовой договор в соответствии с требованиями трудового законодательства, - уточняют в суде.



В этой связи она обратилась в суд.



После судебных разбирательств, девушка была восстановлена на работу в прежней должность. Также были взысканы заработная плата за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда.



Решение не вступило в законную силу.

