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Жительница Бурятии через суд восстановилась на работе

Жительница Бурятии через суд восстановилась на работе
Общество,  Фото:pixabay.com
Сотрудницу госучреждения незаконно уволили с должности

Жительница Кяхтинского района Бурятии обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. Она объяснила, что около двух лет назад пришла работать молодым специалистом в госучреждение на временную должность. Затем по её заявлению директором учреждения был вынесен приказ о принятии её на постоянную должность.

- В указанный период трудовые обязанности она исполняла хорошо, со стороны руководства нареканий, замечаний не поступало, являлась перспективным специалистом, строила планы развития в карьере, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.

В апреле 2019 года её уволили. При увольнении заявительница указала что она работала на временной должности – своей коллеги, находящейся в декретном отпуске.

- Хоть она и была молодым специалистом, но помнит, что с ней был заключен бессрочный трудовой договор в соответствии с требованиями трудового законодательства, - уточняют в суде.

В этой связи она обратилась в суд.

После судебных разбирательств, девушка была восстановлена на работу в прежней должность. Также были взысканы заработная плата за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда.

Решение не вступило в законную силу.
суд работа
 
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