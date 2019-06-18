Сотрудницу госучреждения незаконно уволили с должности
Жительница Кяхтинского района Бурятии обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. Она объяснила, что около двух лет назад пришла работать молодым специалистом в госучреждение на временную должность. Затем по её заявлению директором учреждения был вынесен приказ о принятии её на постоянную должность.
- В указанный период трудовые обязанности она исполняла хорошо, со стороны руководства нареканий, замечаний не поступало, являлась перспективным специалистом, строила планы развития в карьере, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
В апреле 2019 года её уволили. При увольнении заявительница указала что она работала на временной должности – своей коллеги, находящейся в декретном отпуске.
- Хоть она и была молодым специалистом, но помнит, что с ней был заключен бессрочный трудовой договор в соответствии с требованиями трудового законодательства, - уточняют в суде.
В этой связи она обратилась в суд.
После судебных разбирательств, девушка была восстановлена на работу в прежней должность. Также были взысканы заработная плата за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда.
Решение не вступило в законную силу.
Жительница Бурятии через суд восстановилась на работе
Общество, Фото:
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