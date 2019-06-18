Иркутск выбрал самого красивого врача

Им стала офтальмолог и лазерный хирург Ай-Кыс Иргит



С 18 мая по 12 июня в столице Приангарья прошёл конкурс «Самый красивый доктор», приуроченный ко Дню медицинского работника. Его провела на своём сайте газета «Иркутск» при поддержке администрации города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В конкурсе приняли участие 143 медицинских работника областного центра. В их числе врачи крупных больниц города: Областного онкологического диспансера, Областной клинической больницы, Областного перинатального центра, Детской областной больницы, Ивано-Матренинской детской клинической больницы, Факультетских клиник ИГМУ, Областного диагностического центра, МНТК «Микрохирургия глаза»; 10 городских поликлиник и больниц; а также 30 частных медицинских учреждений Иркутска.



По итогам конкурса, набрав почти 10 тысяч голосов, первое место заняла офтальмолог, лазерный хирург Ай-Кыс Иргит. На втором месте – офтальмолог, хирург Ольга Юдинских. За неё отдали 6983 голоса. На третьей строчке лидеров – дерматовенеролог, косметолог Ксения Крывовязая. У неё чуть больше шести тысяч голосов. Победительницам были вручены специальные призы от спонсоров и организатора конкурса.

