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В Бурятии пройдёт прямая линия по правам осуждённых

В Бурятии пройдёт прямая линия по правам осуждённых
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она будет действовать два часа

24 июня в УФСИН по Бурятии состоится прямая линия по вопросам обеспечения прав и законных интересов осуждённых.

Задать вопросы и получить ответы желающие смогут с 15 до 17 часов по телефону 8(3012) 288-584.



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