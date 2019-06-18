Она будет действовать два часа
24 июня в УФСИН по Бурятии состоится прямая линия по вопросам обеспечения прав и законных интересов осуждённых.
Задать вопросы и получить ответы желающие смогут с 15 до 17 часов по телефону 8(3012) 288-584.
В Бурятии пройдёт прямая линия по правам осуждённых
Общество, Фото:
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