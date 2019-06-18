Через Байкал пройдёт самый протяжённый туристский маршрут

Приангарье и Бурятию посетят участники проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции»



Самый протяжённый туристский маршрут в России – от Европы до Америки (Аляски) – по следам Великой Северной экспедиции создают пермяки Ильдар Маматов и Сергей Юрин в рамках международного проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции». В начале июня стартовал тест-драйв маршрута по участку «Кама – Байкал». Пермяки на автомобиле «Нива» с автоприцепом «Скиф» отправились дорогами Камчатских экспедиций Беринга. В течение 39 дней команда преодолеет 12 тысяч километров, побывает в 58 населённых пунктах. Завершающим этапом станет озеро Байкал.



«В нашей экспедиции мы пытаемся вообразить Россию. Фиксируем и описываем многонациональное многообразие страны и географию с беспрецедентными пространственными размерами и климатическим многообразием», – говорит член Русского географического общества, автора проекта Ильдар Маматов.



Экспедиция ставит перед собой следующие цели:

- Определить конкретные места рождения городов для занесения в онлайн-путеводители.

- Проверить тематические туристские туры республик Бурятии и Хакасии, Алтайского, Красноярского и Пермского края, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской и Челябинской областей.

- Отправить 58 эксклюзивных почтовых открыток из почтовых отделений 14 регионов маршрута в Центральный музей связи им. А.С.Попова.

- Собрать рецепты блюд и напитков, которыми угощалась команда Беринга, руководствуясь научными трудами ученого Г.Ф.Миллера – руководителя Академического отряда Второй Камчатской экспедиции.



Байкальский участок запланирован у экспедиции с 25 по 30 июня. 25 июня участники посетят Иркутск, Култук и Слюдянку. Три дня, с 26 по 28 июня, путешественники проведут в Улан-Удэ, затем вернутся в Иркутск 29 июня, где с ними пройдёт встреча в неформальной, дружеской обстановке в гостинице «Русь». Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Приангарья.

