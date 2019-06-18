Боксёр из Бурятии готовится к чемпионату мира

Мужская команда России по боксу проводит сборы в тренировочном центре сборных команд «Озеро Круглое» в Московской области. В сборах принимают участие двое спортсменов из Бурятии, сообщили в федерации бокса республики.
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Мастер спорта международного класса Батор Сагалуев заканчивает подготовку к выступлению на вторых Европейских играх. Евроигры состоятся с 21 по 30 июня в Минске. Как сообщал «Байкал-Daily», также в составе сборной России по боксу – спортсменка из Бурятии Дарима Сандакова. Всего же на Европейских играх выступят шесть спортсменов из республики.
Ещё один боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили готовится к чемпионату мира по боксу. Он состоится в сентябре в Екатеринбурге.
Георгий – чемпион России 2018 года. В апреле завоевал серебряную медаль Кубка мира по боксу.
В 2017 году бурятский боксёр Тамир Галанов завоевал бронзу чемпионата мира. В апреле спортсмена дисквалифицировали на два года – в его пробе нашли запрещённое вещество. Для спортивной общественности Бурятии это стало шоком – Тамир был одним из главных претендентов на поездку на Олимпийские игры-2020 в Токио.