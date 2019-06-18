Боксёр из Бурятии готовится к чемпионату мира

Мужская команда России по боксу проводит сборы в тренировочном центре сборных команд «Озеро Круглое» в Московской области. В сборах принимают участие двое спортсменов из Бурятии, сообщили в федерации бокса республики.

Публикация от Федерация Бокса РБ (@buryatia_boxing) 14 Июн 2019 в 6:18 PDT

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