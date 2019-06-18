Счёт игры 7:4
В исправительной колонии №8 состоялся товарищеский матч между командой осуждённых и сборной командой Бурятии по футболу.
Команда осужденных, при поддержке своих болельщиков, смело атаковала, не уступая в меткости и скорости, профессиональным футболистам. В результате чего осуждённые одержали победу со счетом 7:4.
В заключение встречи состоялось награждение победителей. Игроки сборной Бурятии поздравили своих соперников с победой. В память о встрече футболисты обменялись вымпелами, а лучшему игроку команды осужденных соперники подарили футбольную форму с логотипом сборной Бурятии.
Мероприятие прошло в рамках мероприятий посвящённых международному дню борьбы с наркотиками. Также в колонии прошёл конкурс плакатов под девизами: «Мы против алкоголя и наркотиков!», «В здоровом теле - здоровый дух!» и «Спорт без границ!», сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Осуждённые выиграли у сборной Бурятии по футболу
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