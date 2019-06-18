Иркутские дзюдоисты стали призёрами всероссийских соревнованиях

Общество, Фото: пресс-служба Министерства спорта Иркутской области

В копилке спортсменов 7 медалей



Спортсмены Иркутской области завоевали медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин, посвящённых памяти директора завода цветных металлов и золота Владимира Гулидова. Турнир проходил с 15 по 16 июня в Красноярске. В первый день соревновались только российские дзюдоисты, во второй день к борьбе присоединились зарубежные участники.



15 июня в турнире приняли участие 114 спортсменов из 15 регионов России. В этот день среди мужчин бронзовые медали выиграли Иван Кедун в весовой категории до 66 кг и Давид Габаидзе в весе до 81 кг. Среди женщин серебряными призёрами стали Варвара Чарохчан (до 57 кг) и Ксения Переломова (до 70 кг).



16 июня на международных соревнованиях Давид Габаидзе занял первое место в весе до 81 кг и был награждён медалью из чистого золота. Серебряным призёром этого турнира стал Иван Кедун. Бронзовую медаль взяла Ксения Переломова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Приангарья.



Справка:



Владимир Гулидов был генеральным директором Красноярского завода цветных металлов с 1988 по 1999 годы, являлся почётным президентом краевой федерации дзюдо, основателем спортивного клуба «Платина». В 1994 году Федерация дзюдо России поддержала предложение краевой федерации провести в Красноярске международный турнир по дзюдо «Центр Азии». С 2000 года, после трагической гибели Владимира Гулидова, «Центр Азии» стал турниром его памяти. С 2004 года соревнования носят статус всероссийских.

