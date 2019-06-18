Среди велосипедистов определили лучших
В парке имени Жанаева в Улан-Удэ состоялись соревнования по велокроссу. Мужчины соревновались на дистанции 8 км, женщины – 4 км.
- Абсолютным победителем среди мужчин стал Илья Курышев, победить которому не помешала даже пробитая покрышка. Второе место у представителя Улан-Удэнского авиазавода Валентина Блинникова, третье место занял 17-летний велогонщик Данил Власов, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Среди женщин гонку выиграла Ксения Пономарева, второе место - Людмила Седова. Третье место - Анастасия Чернегова.
Среди ветеранов первое место занял 68-летний Ивана Перевозников. Вторым стал 71 летний Валерий Охотников.
Улан-удэнцы посоревновались в велокроссе
Общество, Фото:
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