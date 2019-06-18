Всероссийская акция пройдёт 22 июня у мемориала Победы
22 июня в столице Бурятии у мемориала Победы состоится Всероссийская акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Начало мероприятия в 9:00. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре Администрации города Улан-Удэ.
«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне памятных дат зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и всех павших в боях за Родину.
Организаторы просят почтить память павших героев Великой Отечественной войны и присоединиться к акции.
В Улан-Удэ зажгут «Свечу Памяти»
Общество, Фото:
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