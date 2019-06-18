В соцсетях сохраняют забайкальский лес

Минприроды Забайкалья проводит конкурс с призами



Конкурс «Сохраним Забайкальский лес», частью которого является хештег-эстафета, проводит до конца августа Министерство природных ресурсов Забайкальского края. В конкурсе-эстафете уже приняли участие Народный артист России Александр Михайлов, композитор и исполнитель песен Евгений Григорьев, а также студенты и школьники образовательных учреждений города Читы.



Для участия им необходимо опубликовать в социальных сетях Instagram, в ВКонтакте фото или видео с хештегом #недайсгоретьсвоемузавтра, #остановиогонь, а также запечатлеть участие в благоустройстве леса, в мероприятиях направленных на противопожарную пропаганду или любые другие креативные идеи, которые способствуют улучшению экологического состояния Забайкальского края. Самые высокие шансы на победу у интересных и оригинальных участников.



К участию в конкурсе приглашаются:

- индивидуальные участники – дети до 10 лет;

1 место – Велосипед

2 место – Самокат

3 место – Настольная игра

- групповое участие (экологические отряды, школьные лесничества, команды обучающихся образовательных организаций, свободные группы) – дети до 10 лет;

1 место – Сертификат в парк «Хамелеон»

2 место – Сертификат в батутный центр

3 место – Сертификат в квест-комнату

- жители Забайкальского края в индивидуальном участии;

1 место – Принтер

2 место – Фотоаппарат

3 место – Внешний аккумулятор (Power bank)

- жители Забайкальского края в групповом участии.

1 место – 10 000 рублей

2 место – 5 000 рублей

3 место – 3 000 рублей



Подведение итогов конкурса пройдёт 15 сентября этого года в День работника леса. Об этом сообщает пресс-служба Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

