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В соцсетях сохраняют забайкальский лес

В соцсетях сохраняют забайкальский лес
Общество,  Фото:pixabay.com
Минприроды Забайкалья проводит конкурс с призами

Конкурс «Сохраним Забайкальский лес», частью которого является хештег-эстафета, проводит до конца августа Министерство природных ресурсов Забайкальского края. В конкурсе-эстафете уже приняли участие Народный артист России Александр Михайлов, композитор и исполнитель песен Евгений Григорьев, а также студенты и школьники образовательных учреждений города Читы.

Для участия им необходимо опубликовать в социальных сетях Instagram, в ВКонтакте фото или видео с хештегом #недайсгоретьсвоемузавтра, #остановиогонь, а также запечатлеть участие в благоустройстве леса, в мероприятиях направленных на противопожарную пропаганду или любые другие креативные идеи, которые способствуют улучшению экологического состояния Забайкальского края. Самые высокие шансы на победу у интересных и оригинальных участников.

К участию в конкурсе приглашаются:
- индивидуальные участники – дети до 10 лет;
1 место – Велосипед
2 место – Самокат
3 место – Настольная игра
- групповое участие (экологические отряды, школьные лесничества, команды обучающихся образовательных организаций, свободные группы) – дети до 10 лет;
1 место – Сертификат в парк «Хамелеон»
2 место – Сертификат в батутный центр
3 место – Сертификат в квест-комнату
- жители Забайкальского края в индивидуальном участии;
1 место – Принтер
2 место – Фотоаппарат
3 место – Внешний аккумулятор (Power bank)
- жители Забайкальского края в групповом участии.
1 место – 10 000 рублей
2 место – 5 000 рублей
3 место – 3 000 рублей

Подведение итогов конкурса пройдёт 15 сентября этого года в День работника леса. Об этом сообщает пресс-служба Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
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