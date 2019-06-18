Усть-ордынские всадники и стригали стали лучшими на Ёрдынских играх

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Чемпионами стали нукутцы и баяндаевец



В Иркутской области подвели итоги скачек на лошадях по пересечённой местности и конкурса стригалей. Мероприятия состоялись в рамках VII Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии». Об этом сообщила пресс-служба Правительства Приангарья со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова.



За победу в скачках боролись 13 спортсменов из Баяндаевского, Ольхонского, Эхирит-Булагатского, Качугского и Нукутского районов. Состязания проводились на двух дистанциях – четыре и восемь тысяч метров. Победу на дистанции в четыре тысячи метров с результатом 5,16 минут одержал Андрей Онгоев из Нукутского района. Три секунды уступил ему ещё один представитель Нукутского района Виктор Отт. «Бронза» досталась Олегу Инокеткину из Баяндаевского района. Быстрее всех дистанцию в восемь тысяч метров преодолел Дмитрий Павлов, представлявший Баяндаевский район, его результат – 12,10 минут. Андрей Емнуев из Баяндаевского района забрал «серебро» дистанции. Третье место – у представителя Ольхонского района Алексея Огдонова.



Лучшим стригалем был признан Василий Ханхаев из Нукутского района. Второе место досталось жителю Эхирит-Булагатского района Родиону Алсаеву, третье – Валерию Бунаеву из Ольхонского района. Всего участниками соревнования по стрижке овец стали девять человек.



Напомним, VII Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии» проходил в местности Хоторук Ольхонского района Иркутской области с 13 по 15 июня. Участниками и гостями фестиваля стали представители Республик Тыва, Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области, Москвы, а также соседних государств Монголии и Кыргызстана.

