Жители Слюдянки выловили хариуса на 119 тысяч рублей
Прокуратурой Окинского района Бурятии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих жителей города Слюдянка Иркутской области. Их обвинили по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору».
Судом установлено, что в июне 2018 года в реке Иркут в нерестовый период выловили 393 хариуса, размер причинённого ущерба составил 119 тысяч рублей.
По иску прокурора причинённый ущерб возмещён подсудимыми в полном объёме, уголовное преследование судом прекращено в связи с деятельным раскаянием, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По иску прокурора Бурятии браконьеры Иркутской области возместили ущерб
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители Слюдянки выловили хариуса на 119 тысяч рублей
Молодой человек приехал из района на учёбу
Нарушения выявила прокуратура
Тревогу забила сестра пенсионерки
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Забайкалье поддержит акцию «Великое кино великой страны»
Соревнования проходили с 8 по 11 июня в Чебоксарах
В Чите пройдут соревнования по сдаче ГТО среди школьников
Фестиваль «Купальле» приглашает провести купальскую ночь по белорусским традициям
В рамках мероприятия состоится конкурс «Вместе 1000 лет»
Ещё 700 миллионов рублей направят на восстановление чабанских стоянок
На первенстве мира в Швеции сборная России стала первой
Он будет расположен в микрорайоне Северный
В июле юные участники съедутся в село Дульдурга
Первое общекомандное место у Иркутской области