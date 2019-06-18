По иску прокурора Бурятии браконьеры Иркутской области возместили ущерб

Жители Слюдянки выловили хариуса на 119 тысяч рублей



Прокуратурой Окинского района Бурятии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих жителей города Слюдянка Иркутской области. Их обвинили по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору».



Судом установлено, что в июне 2018 года в реке Иркут в нерестовый период выловили 393 хариуса, размер причинённого ущерба составил 119 тысяч рублей.



По иску прокурора причинённый ущерб возмещён подсудимыми в полном объёме, уголовное преследование судом прекращено в связи с деятельным раскаянием, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.