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По иску прокурора Бурятии браконьеры Иркутской области возместили ущерб

По иску прокурора Бурятии браконьеры Иркутской области возместили ущерб
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители Слюдянки выловили хариуса на 119 тысяч рублей

Прокуратурой Окинского района Бурятии поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих жителей города Слюдянка Иркутской области. Их обвинили по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов, совершённая с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору».

Судом установлено, что в июне 2018 года в реке Иркут в нерестовый период выловили 393 хариуса, размер причинённого ущерба составил 119 тысяч рублей.

По иску прокурора причинённый ущерб возмещён подсудимыми в полном объёме, уголовное преследование судом прекращено в связи с деятельным раскаянием, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
браконьерство прокуратура Иркутская область
 
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