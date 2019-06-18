Студент украл у улан-удэнки электроинструменты

Молодой человек приехал из района на учёбу



54-летняя улан-удэнка обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что неизвестный украл из пристроя её дома электроинструменты общей стоимостью около 12 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался проживающий у друга на соседней улице 23-летний уроженец Хоринского района Бурятии.



В Улан-Удэ молодой человек приехал на учёбу (он проходит заочное обучение), а также планировал устроиться на работу.



- Пропив с друзьями деньги, предназначенные на съём жилья, он решился на кражу: находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелез через забор и из пристроя, дверь которого оказалась незапертой, похитил имущество, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Электропила изъята полицейскими. Шуруповёрт злоумышленник продал.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие. Ранее молодой человек не судим.