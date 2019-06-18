Нарушения выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в колонии-поселении № 3 УФСИН России по Бурятии нарушали закон.
Установлено, что администрацией исправительного учреждения трудоустроенные осуждённые не в полной мере обеспечивались средствами индивидуальной защиты.
- Проведение воспитательной работы с лицами, отбывающими наказание, не отвечало предъявляемым требованиям. Допускалось применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания с нарушением установленных норм уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Также выявлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности и о санитарном благополучии.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой республики приняты меры прокурорского реагирования, которые находятся на рассмотрении.
В Бурятии с нарушением поощряли осуждённых
Общество, Фото:
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