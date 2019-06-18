По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 13-18 м/с. Температура днём 22-27, местами 28-33, по Прибайкалью, юго-западным районам при облачности 13-18 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём 22-24 тепла.
В Улан-Удэ сегодня ветрено
Общество, Фото:
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