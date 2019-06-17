Блогер показал Улан-Удэ глазами москвича: видео

На YouTube-канале «MoscowWalks» («Прогулки по Москве») в рубрике «Взгляд москвича» вчера было опубликовано видео об Улан-Удэ.











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- Строго говоря, сборка на заводе не конвейерная, а стапельная. То есть, вертолёты стоят на стапелях, а к ним, по мере необходимости, подходят специалисты и устанавливают своё оборудование, – отметил блогер.

Новым фактом, который узнал для себя москвич, стало то, что в перспективе Улан-Удэнский авиазавод будет делать все оргстёкла для всех вертолётов России.









- Есть такой бурятский мем, что когда ты ешь буузы, они же позы, то обязательно начинает звонить телефон, - после этих слов на телефон блогера действительно начинают звонить.









- Мы вообще мало путешествуем по России. У нас все знают Гранд Каньон американский, какие-нибудь альпийские дороги, а то что у нас есть вот такие прекраснейшие дороги с такими прекраснейшими видами, как-то недооценено до сих пор, – отметил Александр Усольцев.











Путешествие блогера из Москвы Александра Усольцева по столице Бурятии началось с авиационного завода.- К своему стыду, я практически ничего не знал об Улан-Удэ, поэтому с радостью принял приглашение от авиационного завода посмотреть на этот город, на Байкал. Раз приглашения от завода, то с него и начнём, – начал своё повествование московский гость.В начале экскурсии блогеру посчастливилось увидеть цеха с высоты, пролетев на новом вертолёте. Уже внутри самого завода Александру показали поэтапную процедуру сборки воздушных суден.Помимо старых цехов, блогер показал и строящиеся новые здания. Из видео можно узнать о начале строительства большого логистического центра, технопарка и почти уже доделанного покрасочного цеха.- Так что скоро все новые вертолёты будут окрашивать здесь. Возможно, в этом же цехе будут окрашиваться и большие самолёты, как в старом цехе, – отметил автор видео.Далее Александр Усольцев приезжает в центр Улан-Удэ. Здесь он, как и любой гость столицы, гуляет по площади Советов, рассказывает о памятнике Ленину, на «Арбате» повествует о домах купцов, гостиных рядов, площади Революции и Базарной, архитектуре и истории театра оперы и балета. Также не обошёлся выпуск и без бууз.Гость из Москвы побывал и на Байкале. Москвич восхитился природой и историей озера, но отметил и то, что инфраструктура на нём не так развита, как хотелось бы.Свой выпуск блогер завершил на Лысой горе. Здесь, по словам Александра, город показывает себя во всей красе под закатным солнцем.