В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО

Они сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд



Осуждённые женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ приняли участие в тестировании по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



Женщины сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд. Приняли участие в мероприятии более 30 осуждённых. Принимали нормативы инструкторы управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.



- Оценка уровня физической подготовки участников с учётом их возрастной категории проводилась по итогам выполнения установленного количества испытаний, позволяющих определить уровень развития их физических качеств, двигательных умений и навыков, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



