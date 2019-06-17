В Улан-Удэ осуждённые сдали нормы ГТО

Они сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд
Осуждённые женской исправительной колонии № 7 в Улан-Удэ приняли участие в тестировании по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Женщины сдавали нормативы в таких дисциплинах, как отжимания, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклоны вперёд. Приняли участие в мероприятии более 30 осуждённых. Принимали нормативы инструкторы управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.
- Оценка уровня физической подготовки участников с учётом их возрастной категории проводилась по итогам выполнения установленного количества испытаний, позволяющих определить уровень развития их физических качеств, двигательных умений и навыков, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
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