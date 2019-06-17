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Улан-удэнцем покажут «танковый вальс» и накормят солдатской кашей

Улан-удэнцем покажут «танковый вальс» и накормят солдатской кашей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Через неделю состоится форум «Армия-2019»

В Улан-Удэ с 28 июня на аэродроме «Восточный» начинается военно-технический форум «Армия-2019». Одной из особенностей станет исполнение так называемого «танкового вальса» на бронированных машинах Т-72Б.

Кроме того, гостям форума продемонстрируют возможности разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих десантно-штурмового соединения, развёртывание наземных станций ПВО и РЭБ, демонстрационные полёты авиатехники улан-удэнского авиазавода.

В рамках форума на аэродроме «Восточный» будет развёрнута экспозиция вооружения и военной техники Восточного военного округа.

Гостям форума представится уникальная возможность увидеть новейший зенитный ракетный комплекс «БУК-М2» и тяжёлую огнемётную систему «Буратино».

Помимо этого, будут представлены оперативно-тактический комплекс «Искандер», станция радиопомех «Ртуть -БМ», зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У», бронеавтомобиль «Тигр», станция обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», САУ «Мста-С» Т-72Б, БМП-2. Всего гостям форума будет представлено свыше 30 единиц военной техники.

Также во время проведения форума будут концерты от художественных коллективов. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят «солдатской» кашей и чаем из полевой кухни, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
танк
 
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