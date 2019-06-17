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В Бурятии появилась новая необычная святыня

В Бурятии появилась новая необычная святыня
Общество,  Фото:Сарюна Баторова
Поклониться Белому старцу можно в Еравнинском районе

В Бурятии появилась новая святыня. Наскальную скульптуру Белого Старца – Саган Убгэн освятили в Еравнинском районе Бурятии.

В долине реки Маракта проходит единственный в республике молебен «Обоо тахилгаан», посвящённый Белому Старцу. В этому году на молебне, состоялся обряд рамнай (освящение) наскальной статуи Саган Убгэн.

Идея изготовления наскальной скульптуры возникла в 2017 году.

- Посоветовавшись со старейшинами сёл района и получив благословение XXII Пандито Хамбо Ламы, было принято решение приступить к народному строительству. Задуманное помог реализовать скульптор-художник, имеющий глубокие корни выходцев из Марактинской долины Бандын Ешин Норжимын Цыденжабай Нанзад (Нанзат Цыденович Цыденжапов), - написала в Facebook местная жительница Сарюна Баторова.

По её словам, работа длилась два месяца, большую помощь в работе оказали глава поселения, табунщики села Усть-Эгита и местные жители.

- Сегодня для еравнинцев знаменательный день. Мы поклоняемся хранителю местности, покровителю семейного благополучия, дарующего богатство и долголетие, покровителю животных и растений. Также сегодня прошёл обряд «Сэтэр» - бескровное жертвоприношение, благодаря данному обряду мы верим, что улучшится плодородие, увеличится поголовья наших животных, - отметил заместитель главы района по сельскому хозяйству и развитию территорий Абида Жамсуев.

Белый Старец изображён сидящим с чётками в руках. Рядом с ним находятся два белых лебедя и золотые оленята.



буддизм
 
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