В Улан-Удэ прошёл конкурс студенческих агитбригад

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров



Бурятское республиканское отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» провела конкурс «Агитбригада – 2019» по теме «Я еду в студенческий отряд…». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров - от акробатических до музыкальных.



Итоги конкурса следующие:



- 1 место - отряд «Прометей»;

- 2 место - штаб студенческих педагогических отрядов;

- 3 место - отряд «Авангард» (штаб студенческих отрядов БГУ «АРОН»).





