Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров
Бурятское республиканское отделение общественной организации «Российские студенческие отряды» провела конкурс «Агитбригада – 2019» по теме «Я еду в студенческий отряд…». Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Вниманию зрителей и жюри было представлено 12 номеров - от акробатических до музыкальных.
Итоги конкурса следующие:
- 1 место - отряд «Прометей»;
- 2 место - штаб студенческих педагогических отрядов;
- 3 место - отряд «Авангард» (штаб студенческих отрядов БГУ «АРОН»).
В Улан-Удэ прошёл конкурс студенческих агитбригад
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