В Чите покажут «Белорусский вокзал»

Забайкалье поддержит акцию «Великое кино великой страны»



22 июня Чита впервые присоединится к всероссийской акции «Великое кино великой страны», посвящённой Дню памяти и скорби. В 10:00 в кинотеатре «Бригантина» начнётся показ легендарного фильма «Белорусский вокзал». Вход свободный.



Фильм «Белорусский вокзал» был снят в 1971 году. В нём снялись знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Нина Ургант и другие.



Акция «Великое кино великой страны» пройдёт 22 июня в 04:00 по белорусскому времени. Её цель – вспомнить подвиг защитников Отечества. Акцию поддержат в 100 городах России. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.



Возрастное ограничение 12+

