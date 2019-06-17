Забайкалье поддержит акцию «Великое кино великой страны»
22 июня Чита впервые присоединится к всероссийской акции «Великое кино великой страны», посвящённой Дню памяти и скорби. В 10:00 в кинотеатре «Бригантина» начнётся показ легендарного фильма «Белорусский вокзал». Вход свободный.
Фильм «Белорусский вокзал» был снят в 1971 году. В нём снялись знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Нина Ургант и другие.
Акция «Великое кино великой страны» пройдёт 22 июня в 04:00 по белорусскому времени. Её цель – вспомнить подвиг защитников Отечества. Акцию поддержат в 100 городах России. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкалья.
Возрастное ограничение 12+
В Чите покажут «Белорусский вокзал»
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