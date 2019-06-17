На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй
29 июня в сквере Кирова пройдёт День Поцелуев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.
- «День поцелуев» – мероприятие, которое уже в седьмой раз собирает людей от мала до велика для участия в счастливом празднике любви. На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй - каждому найдётся занятие по душе, - отмечают организаторы.
В этом году программа праздника включает следующие зоны: ЗАГС, игры и конкурсы для гостей-одиночек, игры и конкурсы для гостей с парой, фотозона, фотосушка, зона быстрых свиданий, флешмоб.
День поцелуев пройдёт в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй
Синоптики прогнозируют усиление ветра и ливни
Конечная остановка будет в 140 квартале
Пара едет на заработки в Сочи
На улице Боевой стартовал капитальный ремонт ливневой канализации
Была проверена работа современной специальной аппаратуры, открытых и закрытых каналов связи
Таковы результаты шуточного опроса на вопрос «Какая валюта в Бурятии» (видео)
Лидирует фестиваль «МИР Сибири» в посёлке Шушенское Красноярского края
В центре Читы было развёрнуто несколько спортивных площадок
Для того, чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться
Избирательная комиссия начала приём документов от претендентов на пост мэра Улан-Удэ
Специалисты предлагают принять меры
Предпринимателя оштрафовали
В дело вмешалась прокуратура
Гастроли театра оперы и балеты были посвящены 80-летию театра и Году театра в России