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День поцелуев пройдёт в Иркутске

День поцелуев пройдёт в Иркутске
Общество, 
На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй

29 июня в сквере Кирова пройдёт День Поцелуев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

- «День поцелуев» – мероприятие, которое уже в седьмой раз собирает людей от мала до велика для участия в счастливом празднике любви. На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй - каждому найдётся занятие по душе, - отмечают организаторы.

В этом году программа праздника включает следующие зоны: ЗАГС, игры и конкурсы для гостей-одиночек, игры и конкурсы для гостей с парой, фотозона, фотосушка, зона быстрых свиданий, флешмоб.
акция
 
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