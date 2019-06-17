День поцелуев пройдёт в Иркутске

На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй



29 июня в сквере Кирова пройдёт День Поцелуев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



- «День поцелуев» – мероприятие, которое уже в седьмой раз собирает людей от мала до велика для участия в счастливом празднике любви. На праздник можно прийти одному, со своей второй половинкой или всей семьёй - каждому найдётся занятие по душе, - отмечают организаторы.



В этом году программа праздника включает следующие зоны: ЗАГС, игры и конкурсы для гостей-одиночек, игры и конкурсы для гостей с парой, фотозона, фотосушка, зона быстрых свиданий, флешмоб.

