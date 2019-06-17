Синоптики прогнозируют усиление ветра и ливни
По данным Бурятского Гидрометцентра, 18 июня по республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, грозы, ливни.
Также завтра в Улан-Удэ прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Всем предприятиям и учреждениям рекомендовали провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:
- провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;
- проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;
- обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло -, электро - и водоснабжения;
- обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС».
В Бурятии ожидается ухудшение погоды
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