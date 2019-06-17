В Бурятии ожидается ухудшение погоды

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики прогнозируют усиление ветра и ливни



По данным Бурятского Гидрометцентра, 18 июня по республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, грозы, ливни.



Также завтра в Улан-Удэ прогнозируется высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Всем предприятиям и учреждениям рекомендовали провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения:



- провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб;

- проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях;

- обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло -, электро - и водоснабжения;

- обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу «ЕДДС».

