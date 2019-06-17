Иркутский пауэрлифтер установил 2 мировых рекорда

На первенстве мира в Швеции сборная России стала первой
Иркутский спортсмен, кандидат в мастера спорта Сергей Волков победил на первенстве мира по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Соревнования проходили с 6 по 12 июня в Хельсинборге в Швеции.
Сергей Волков выступал в весовой категории до 120 кг и с результатом в сумме троеборья в 755,5 кг занял первое место, установив мировой рекорд. Он также стал обладателем золотых медалей во всех видах троеборья, показав результаты в приседаниях – 280 кг, в жиме лежа – 170 кг, в тяге становой – 305,5 кг. Результат иркутского атлета в тяге также стал рекордным.
Ещё один иркутский спортсмен, мастер спорта России Андрей Талько на первенстве мира в весовой категории до 74 кг завоевал две бронзовые медали в приседаниях с результатом 210 кг и в жиме лежа со 140 кг. В тяге становой его результат составил 220 кг. По сумме троеборья в 570 кг Андрей стал четвёртым.
По итогам первенства мира сборная России выиграла командный зачёт. Оба спортсмена тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта». Тренерами Сергея Волкова являются Константин Сауко и Валерий Володько. Андрей Талько занимается у Валерия Володько. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Приангарья.
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