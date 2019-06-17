На Байкале пройдёт форум «серебряных» волонтёров

В рамках этого мероприятия объявлен прием заявок на конкурс «Вместе 1000 лет»



30-31 августа в посёлке Энхалук Кабанского района пройдёт второй Байкальский форум «серебряных» волонтёров. В рамках этого мероприятия объявлен приём заявок на конкурсы «Вместе 1000 лет» и «Чемодан историй».Об этом сообщает общественное движение «Серебряные волонтёры Бурятии»



В республиканском конкурсе «Чемодан историй» участвуют истории о людях, переживших яркие события, проекты создания наглядных передвижных «музеев в чемодане». По итогам конкурса будут определены 3 лучшие работы. Они получат дипломы победителей конкурса и ценные призы на форуме. Ещё 5 участников конкурса получат дипломы лауреатов и памятные сувениры. Приём заявок осуществляется до 20 августа на электронную почту движения.



Также «Серебряные волонтёры Бурятии» объявляют конкурс «Вместе 1000 лет». Участники конкурса собирают истории у стольких пожилых людей, чтобы их возраст в сумме составил немногим меньше или немногим больше 150 – 200 лет. Истории и фотографии героев конкурсанты перед подачей заявки должны разместить в группе движения в соцсетях. Приём заявок осуществляется до 20 августа. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоятся на втором Байкальском форуме «серебряных» волонтёров.

